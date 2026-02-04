circle x black
Cerca nel sito
 

Juve, quando torna Vlahovic? Fissata la data

sponsor

L'attaccante sta per tornare

Dusan Vlahovic (Fotogramma/Ipa)
Dusan Vlahovic (Fotogramma/Ipa)
04 febbraio 2026 | 12.57
LETTURA: 1 minuti

La Juventus non ha preso un attaccante nel mercato di riparazione. Eppure la società bianconera ha sondato tanti nomi, restando alla fine con David ed Openda. Occhio anche a Vlahovic che sta recuperando dal brutto infortunio muscolare rimediato mesi fa. 

Lo staff medico di Spalletti, infatti, ha cerchiato in rosso una data: il serbo dovrebbe rientrare per i primi impegni di marzo

Se la tabella di marcia sarà rispettata senza intoppi o imprevisti, Vlahovic sarà a disposizione della Juventus per lo sprint di primavera (anche un po' prima) tra Champions League e campionato.

Per il resto si naviga a vista, sebbene l'ottimismo che trapela dalla Continassa. Nella peggiore delle ipotesi, l'attaccante tornerà a completa disposizione dopo la sosta per le Nazionali. 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza