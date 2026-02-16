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Lazio, Zaccagni sta per tornare

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Buone notizie per Sarri

Mattia Zaccagni (Fotogramma/Ipa)
Mattia Zaccagni (Fotogramma/Ipa)
16 febbraio 2026 | 11.34
LETTURA: 1 minuti

La sconfitta contro l'Atalanta è stata l'ennesima delusione stagionale per la Lazio di Sarri. Ormai l'unico obiettivo per accedere in Europa è la Coppa Italia, nel frattempo si cerca di recuperare qualche infortunato.

Nel prossimo turno di Serie A c’è il  Cagliari , match in cui potrebbe tornare a disposizione di mister Sarri un titolare.

Mattia Zaccagni  è fermo ai box per una lesione di medio grado al muscolo obliquo dell’addome, rimediata prima della gara contro il  Genoa . Il numero dieci biancoceleste però sta accelerando nel percorso riabilitativo: l’obiettivo è tornare a disposizione proprio per la sfida contro i rossoblù. Le sensazioni sono positive e il rientro nel prossimo match è più di una semplice ipotesi.

L’idea è quella di rimettere minuti nelle gambe già contro il Cagliari e poi contro il  Torino , così da arrivare al top per l’andata della semifinale di  Coppa Italia  contro l’Atalanta, in programma il 4 marzo. Una data cerchiata in rosso sul calendario: lì si gioca una fetta importante della stagione e delle ambizioni europee della Lazio.

Una buona notizia anche per i fantallenatori che sperano di recuperare un calciatore che fino ad ora ha deluso le attese.

Fantacalcio.it per Adnkronos

 

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