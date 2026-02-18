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Napoli: stop Rrahmani, le condizioni

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Altro infortunio in casa azzurra, l'emergenza continua

Amir Rrahmani (Fotogramma/Ipa)
Amir Rrahmani (Fotogramma/Ipa)
18 febbraio 2026 | 13.59
LETTURA: 1 minuti

Piove sul bagnato in casa Napoli, dove non si placa l'emergenza relativa agli infortuni.

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Contro la Roma a fermarsi è stato Amir Rrahmani, costretto al cambio a causa di un problema muscolare. Il difensore kosovaro ieri è stato sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato la presenza di una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. 

Con l'infortunio di Rrahmani, aggiunto a quello di Di Lorenzo, restano limitate le scelte di mister Antonio Conte in difesa. L'ex Verona dovrebbe restare fermo ai box fino alla sosta di fine marzo, ma il rischio è che - come accaduto ad Anguissa - i tempi di recupero siano più lunghi del previsto. 

Di seguito la nota del club azzurro sull'infortunio di Rrahmani: "In seguito all'infortunio durante il match contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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