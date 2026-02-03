circle x black
Pisa e Verona cambiano allenatore: ora è ufficiale

Sammarco e Hiljemark gli eredi di Zanetti e Gilardino

Pisa e Verona cambiano allenatore: ora è ufficiale
03 febbraio 2026 | 19.42
Cambiano due panchine in Serie A. 

C'è un nuovo allenatore per l'Hellas Verona dopo l'esonero di Paolo Zanetti. 

Il club scaligero ha deciso di affidare la guida della compagine gialloblu a Paolo Sammarco, ex centrocampista tra le altre di Frosinone e Chievo e attuale trainer della formazione Primavera.

Il Pisa, invece, ha trovato l'erede di Alberto Gilardino, esonerato dopo i recenti risultati ritenti insoddisfacenti. 

Il club ha ufficializzato l'accordo con Oscar Hiljemark, giovane tecnico svedese legatosi ai toscani con un contratto di un anno e mezzo ed ex conoscenza della Serie A di qualche anno fa con le maglie di Palermo e Genoa.

