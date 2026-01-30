Roma: stop Dybala, le condizioni

Niente trasferta lunedì in Friuli per l'argentino
Leggero sospiro di sollievo in casa Roma dopo gli esami svolto in mattinata da Paulo Dybala.
L'attaccante argentino infatti si è sottoposto ad accertamenti medici al ginocchio in seguito al colpo subìto domenica scorsa all'Olimpico nel match contro il Milan: escluse lesioni, per Dybala rilevata una lieve infiammazione della capsula laterale. Per lui, adesso, si prevede uno stop di circa due settimane.
Salterà sicuramente le sfide di campionato contro Udinese e Cagliari, da valutare poi in vista della sfida contro il Napoli prevista il 15 febbraio al Maradona.
Fantacalcio.it per Adnkronos