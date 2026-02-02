circle x black
Cerca nel sito
 

Verona, esonerato Zanetti

sponsor

Decisiva la sconfitta col Cagliari

Verona, esonerato Zanetti
02 febbraio 2026 | 16.36
LETTURA: 1 minuti

Prova a cambiare il Verona, dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Cagliari. Già al termine della partita i segnali erano chiari, con Sogliano che si era presentato ai microfoni proprio in luogo dell'allenatore Zanetti. Che, proprio oggi, è stato esonerato. 

Una scelta quasi inevitabile in seguito al filotto di risultati negativi di questo 2026. A raccogliere la panchina gialloblù sarà Paolo Sammarco, già allenatore della Primavera veneta.

Questo il comunicato con cui gli scaligeri hanno formalizzato l'addio del tecnico.

"Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali.

L'allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco".

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza