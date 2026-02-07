circle x black
Genoa-Napoli: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il Grifone ospita gli azzurri nella 24esima giornata di Serie A

Il Napoli - Ipa/Fotogramma
07 febbraio 2026 | 09.02
Redazione Adnkronos
Torna in campo il Napoli. Oggi, sabato 7 febbraio, la squadra partenopea sfida il Genoa - in diretta tv e streaming - al Ferraris nella 24esima giornata di Serie A. Gli uomini di Conte sono reduci dalla vittoria per 2-1 contro la Fiorentina al Maradona, mentre il Grifone è stato battuto dalla Lazio all'Olimpico per 3-2.

Genoa-Napoli, orario e precedenti

La sfida tra Genoa e Napoli è in programma oggi, sabato 7 febbraio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

Genoa-Napoli, dove vederla in tv

Genoa-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

