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Dimarco segna, arbitro annulla il gol: cos'è successo in Lecce-Inter

Episodio arbitrale al Via del Mare

Federico Dimarco - Ipa/Fotogramma
Federico Dimarco - Ipa/Fotogramma
21 febbraio 2026 | 19.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gol annullato a Dimarco in Lecce-Inter. Oggi, sabato 21 febbraio, i nerazzurri affrontano i salentini al Via del Mare nella sfida valida per la 26esima giornata di Serie A, in una partita segnata da un episodio arbitrale, con l'esterno di Chivu che si vede annullare una rete all'inizio del secondo tempo. Ma cos'è successo in Lecce-Inter?

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Accade tutto al 52'. Bisseck lancia il taglio di Thuram, che scende sulla destra e mette al centro dove, dopo il liscio di Esposito a centro area, arriva Dimarco, che apre il piatto destro e buca Falcone. I nerazzurri esultano, i salentini protestano con Manganiello per un possibile fuorigioco dell'attaccante francese a inizio azione.

Immediato l'intervento del Var, che richiama l'attenzione del direttore di gara. Dopo qualche secondo di attesa, Manganiello annulla la rete per posizione di fuorigioco di Thuram sul lancio di Bisseck. Le immagini mostrano infatti che l'attaccante francese è oltre l'ultimo difensore del Lecce con la spalla, rendendo non valido quindi il gol di Dimarco.

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