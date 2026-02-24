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Inter-Bodo/Glimt: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I nerazzurri ospitano i norvegesi nel ritorno dei playoff di Champions League

Bodo-Inter - Afp
Bodo-Inter - Afp
24 febbraio 2026 | 10.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Champions League. I nerazzurri sfidano oggi, martedì 24 febbraio, i norvegesi del Bodo/Glimt - in diretta tv e streaming - nel ritorno dei playoff della massima competizione europea. La squadra di Chivu riparte dalla sconfitta dell'andata, quando il Bodo si è imposto per 3-1, e dovrà vincere con tre gol di scarto per agguantare la qualificazione agli ottavi, o con due reti per portare il match ai supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore. In campionato l'Inter è reduce dalla vittoria di Lecce, battuto 2-0 al Via del Mare.

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Inter-Bodo/Glimt, orario e probabili formazioni

La sfida tra Inter e Bodo/Glimt è in programma oggi, martedì 24 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen

Inter-Bodo/Glimt, dove vederla in tv

Inter-Bodo/Glimt sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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