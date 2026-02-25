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Juve-Galatasaray, Thuram in lacrime dopo il cambio di Spalletti. Cos'è successo in Champions

Il francese si dispera in panchina dopo aver fallito il gol del possibile 3-0

Khephren Thuram - Fotogramma/IPA
Khephren Thuram - Fotogramma/IPA
25 febbraio 2026 | 22.54
Redazione Adnkronos
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Khephren Thuram in lacrime in Champions League, nel secondo tempo del playoff di ritorno contro il Galatasaray. Il centrocampista bianconero ha avuto, nella ripresa, l'occasione clamorosa del gol del 3-0 (che avrebbe pareggiato i conti con i turchi, dopo il ko per 5-2 all'andata). Thuram, grande protagonista della partita, ha sciupato il tris con un pallonetto, dopo una bella serpentina in area di rigore.

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Thuram in lacrime contro il Galatasaray

Spalletti ha sostituito Thuram pochi minuti dopo, per far spazio ad Adzic, e il centrocampista non è riuscito a trattenere le lacrime in panchina. Colpa del peso e della responsabilità per la grandissima occasione sprecata. "Dovevo fare gol" ha detto con le mani sul volto, consolato dai compagni. Per sua fortuna, poco dopo è stato però McKennie a trovare il guizzo del clamoroso 3-0. Un gol segnato dalla Juventus in inferiorità numerica (espulso Kelly a inizio ripresa) e che ha rimesso tutto in equilibrio per la qualificazione agli ottavi di Champions.

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