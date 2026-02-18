circle x black
Cerca nel sito
 

Kelly, insulti razzisti dopo Galataray-Juve: il post del giocatore

"Accetto le critiche, non questo messaggio". E annuncia azioni legali

Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
18 febbraio 2026 | 18.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Insulti razzisti a Lloyd Kelly dopo la sconfitta della Juventus sul campo del Galatasaray in Champions League. Il difensore britannico, sul suo profilo Instagram, ha denunciato le offese che gli sono state rivolte dopo il match giocato a Istanbul e perso 5-2 dai bianconeri. Kelly, come tutti i compagni di squadra, è stato protagonista di una prestazione negativa. "Le critiche ci sono sempre nella vita e nello sport, le ho sempre accettate. Tutti hanno diritto ad un'opinione ma non posso accettare questo", scrive il calciatore pubblicando lo screenshot del messaggio inviato da un utente: "Torna allo zoo". "Le parole e le azioni hanno un significato e anche conseguenze", conclude Kelly, preannunciando azioni legali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
kelly razzismo kelly insulti razzisti
Vedi anche
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Parità di genere in Italia, ci vorranno 123 anni per l'eguaglianza - Video
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza