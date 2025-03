''Filippo è fuori pericolo". Con queste parole il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha rassicurato tutti sulle condizioni del figlio Filippo, che ha avuto un malore in campo mentre stava giocando a calcio con la sua squadra, il Ferentino. Il 31enne è stato trasportato con l'elicottero dell'elisoccorso all'ospedale Gemelli di Roma. "Grazie a tutti per esserci stati vicini in un momento di grande paura - ha scritto, condividendo una foto del figlio sul lettino d'ospedale - . Grazie a chi lo ha soccorso ed al Ferentino calcio la cui maglia indossa con amore e orgoglio''.

Il figlio del ministro degli Esteri "intorno alle ore 12.30 è giunto presso il pronto soccorso del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs a seguito di una lipotimia. "Al signor Tajani sono stati fatti gli accertamenti e prestate le cure del caso" ha scritto il Gemelli in una nota.

Il malore in campo

''La Società Polisportiva Città di Paliano in concordata decisione con la Società Ssd Ferentino Calcio Arl, comunica la sospensione della gara che metteva oggi di fronte i due club nell'incontro valevole per la 20ª giornata del campionato di Eccellenza, a causa di un malore che ha colpito al 38' della prima frazione di gioco il calciatore del Ferentino, Filippo Tajani, prontamente elitrasportato in ospedale'', si legge in una nota condivisa su Facebook.

''La Società Polisportiva Città di Paliano porge tutta la vicinanza al club ospite e ci tiene ad augurare una rapida guarigione al ragazzo'', prosegue la nota. La partita si stava disputando allo stadio Piergiorgio Tintisona di Paliano, in provincia di Frosinone.