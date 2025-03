Acer Predator Helios Neo AI, la nuova generazione di laptop gaming

Acer ha annunciato l'ampliamento della sua linea di laptop gaming Predator Helios Neo con i nuovi modelli 16 AI e 18 AI. Questi dispositivi integrano le più recenti tecnologie hardware e software per offrire un'esperienza di gioco di alto livello. I nuovi Predator Helios Neo sono equipaggiati con processori Intel Core Ultra Serie 200HX, che offrono prestazioni elevate sia nei giochi che nelle applicazioni più esigenti. La scheda grafica per laptop NVIDIA GeForce RTX Serie 50, basata sull'architettura NVIDIA Blackwell, garantisce una grafica di alta qualità e prestazioni fluide anche nei giochi più recenti. Questi laptop supportano fino a 64 GB di memoria RAM e fino a 2 TB di spazio di archiviazione SSD, per garantire spazio a sufficienza per giochi, applicazioni e file multimediali.

Il modello Predator Helios Neo 16 AI è dotato di un display OLED da 16 pollici con risoluzione WQXGA (2560x1600) e frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Il modello Predator Helios Neo 18 AI presenta invece un display Mini LED da 18 pollici con risoluzione WQXGA (2560x1600) e frequenza di aggiornamento di 250 Hz. Entrambi i display supportano le tecnologie NVIDIA G-SYNC e NVIDIA Advanced Optimus. Per garantire prestazioni stabili anche durante le sessioni di gioco più intense, i laptop sono dotati del sistema di raffreddamento AeroBlade 3D di quinta generazione, che include ventole con un design aerodinamico e una camera di vapore per dissipare il calore in modo efficiente.

I laptop Predator Helios Neo presentano un design sobrio e elegante, con un logo RGB sulla cover e tastiere RGB a 4 zone. La tastiera offre una risposta precisa e confortevole, ideale per il gaming. I Predator Helios Neo includono Windows 11 e un abbonamento di tre mesi a PC Game Pass, che permette di accedere a una vasta libreria di giochi. Il software PredatorSense 5.0 offre strumenti di gestione e personalizzazione delle prestazioni del laptop, mentre le tecnologie Acer PurifiedVoice 2.0 e Acer PurifiedView 2.0 migliorano la qualità delle comunicazioni audio e video. Predator Helios 16 AI (PH16-73), con prezzi a partire da € 2.799, sarà disponibile da aprile, mentre Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-72), a partire da € 2.999, da maggio.