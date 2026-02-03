Borzacchiello smonta le trappole della comunicazione in una nuova audioserie

La piattaforma Audible si prepara al lancio di un nuovo contenuto originale firmato da Paolo Borzacchiello, esperto di intelligenza linguistica, formatore e scrittore, intitolato "Restiamo intelligenti. La scienza delle interazioni umane". L’opera, in arrivo il 6 febbraio 2026, si propone come un’indagine rigorosa sui meccanismi che regolano il comportamento e la comunicazione. Attraverso otto episodi da quarantacinque minuti ciascuno, l’autore analizza come le strutture linguistiche e i processi neuroscientifici influenzino la percezione della realtà e la qualità delle relazioni interpersonali, proseguendo il percorso di divulgazione già tracciato con successi come "HCE" e "Le parole magiche".

Il percorso proposto si allontana dalle semplificazioni della letteratura motivazionale tradizionale per concentrarsi su dati concreti e studi psicologici. Vengono affrontati temi spesso distorti dal senso comune, come la presunta utilità del multitasking o la teoria dei ventuno giorni necessari per consolidare un'abitudine, entrambi destituiti di fondamento scientifico nel corso della narrazione. L’analisi si estende alla gestione delle emozioni, descritte non come eventi subiti passivamente, ma come costruzioni linguistiche che possono essere modulate attraverso una maggiore precisione terminologica, riducendo l'intensità degli stati fisiologici negativi.

Una sezione rilevante del lavoro è dedicata alle trappole cognitive e ai bias che condizionano le prestazioni professionali e personali. Tra questi spiccano l'effetto Dunning-Kruger e la sindrome dell'impostore, fenomeni che alterano la valutazione delle proprie competenze e che colpiscono una vasta platea di professionisti. Borzacchiello esamina inoltre il ruolo dell’apparenza come strumento di comunicazione non verbale, dimostrando come elementi estetici e contestuali possano generare risposte biochimiche specifiche, quali la produzione di ossitocina o cortisolo, determinando il clima di fiducia o di difesa in un’interazione.

L’approccio di "Restiamo intelligenti" si conclude con una riflessione sulla natura narrativa dell’esperienza umana e sulla necessità di riappropriarsi del vocabolario per migliorare le proprie abilità comunicative. La produzione, curata dagli Audible Studios, consolida la collaborazione tra la società di Amazon e l’esperto di intelligenza linguistica, offrendo strumenti operativi per costruire un’autostima basata sui fatti e per raggiungere obiettivi in modo sostenibile. Il messaggio centrale dell'opera invita a considerare il linguaggio non solo come mezzo espressivo, ma come tecnologia fondamentale per riscrivere la propria storia personale e professionale.