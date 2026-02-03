circle x black
Il mercato del lavoro 2026 tra "Job Hugging" e l'ascesa dell'Agentic AI

Mentre i professionisti italiani scelgono la stabilità, le aziende adottano l'intelligenza artificiale per individuare competenze latenti. Una ricerca di LinkedIn svela il nuovo equilibrio tra domanda e offerta

Il mercato del lavoro 2026 tra
03 febbraio 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Secondo gli ultimi dati diffusi da LinkedIn, la competizione ha raggiunto livelli record: dal 2022 a oggi, il numero di candidati per ogni posizione aperta è aumentato di quasi il 50%. In questo scenario, emerge un paradosso: nonostante il 43% dei professionisti dichiari di voler cambiare impiego, la maggioranza opta per il cosiddetto “job hugging”, ovvero la tendenza a mantenere la propria posizione attuale per timore di un contesto percepito come instabile o eccessivamente selettivo.

La pressione sui recruiter e il divario di competenze

La difficoltà non riguarda solo chi cerca lavoro. Oltre la metà dei responsabili della selezione (52%) ammette che individuare talenti qualificati è diventato più complesso nell'ultimo anno. La pressione per coprire i ruoli rapidamente (37%) e la necessità di gestire bacini di utenza sempre più ampi hanno spinto il 63% dei recruiter a dichiararsi impreparato dinanzi alle crescenti aspettative delle organizzazioni.

linkedin3

L'IA come strumento per i "talenti nascosti"

Se il 2025 è stato l'anno della sperimentazione, il 2026 segna l'integrazione strutturale dell'IA nei processi di assunzione. Il 90% dei recruiter prevede di incrementare l'uso di tecnologie intelligenti non solo per ottimizzare i tempi, ma per migliorare la qualità della selezione. Il 54% dei professionisti del settore afferma infatti che l’IA permette di individuare competenze "nascoste" nei candidati, tratti che i metodi di screening tradizionali non sarebbero stati in grado di rilevare.

Moreno Ferrario, Head of Enterprise di LinkedIn Italia, osserva: “L'elemento rilevante che emerge è che l’adozione è trasversale, non esiste un settore predominante. Imprese di dimensioni e settori diversi si avvicinano a questi strumenti, a testimonianza che a fare da chiave di volta sono la cultura interna, la visione e la leadership”.

linkedin2

Risultati concreti: Hiring Assistant e Hiring Pro

L'impatto delle tecnologie "agentic" è già misurabile attraverso dati globali. Strumenti come Hiring Assistant hanno permesso ai primi utilizzatori di risparmiare oltre 4 ore per ogni posizione aperta, esaminando il 62% in meno di profili non allineati. Parallelamente, LinkedIn Hiring Pro, dedicato alle piccole imprese, consente al 60% dei recruiter di individuare un candidato idoneo per il colloquio già entro la prima settimana di ricerca.

Le prossime evoluzioni includeranno:

Colloqui pre-selettivi AI-powered: per gestire lo screening iniziale e liberare tempo per le relazioni umane.

Interfacce conversazionali: per affinare i criteri di ricerca in tempo reale.

InMail personalizzate: scritte con il supporto dell'IA per massimizzare i tassi di risposta.

linkedin1

Questa transizione non punta alla sostituzione del fattore umano, ma alla sua valorizzazione. L'obiettivo dichiarato dal 63% dei recruiter è infatti quello di utilizzare l'efficienza algoritmica per recuperare tempo da dedicare a interazioni professionali più profonde e significative.

Il mercato del lavoro Job Hugging Agentic AI LinkedIn Intelligenza Artificiale ricerca lavoro trovare lavoro LinkedIn Hiring Pro recruitment
