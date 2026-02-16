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Lorenzo Cagnoni Award 2026: vincitori e innovazioni Horeca

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Al Beer&Food Attraction, riflettori puntati sulle soluzioni tecnologiche che stanno ridisegnando il . Dalla fermentazione biologica ai sistemi IoT per il monitoraggio della qualità, ecco le eccellenze premiate

Lorenzo Cagnoni Award 2026: vincitori e innovazioni Horeca
16 febbraio 2026 | 09.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La fiera Beer&Food Attraction di Rimini si conferma l'epicentro dell'innovazione per il comparto Horeca con la celebrazione del Lorenzo Cagnoni Award 2026. Il riconoscimento, assegnato nel cuore di una manifestazione dai numeri record, ha messo in luce le realtà capaci di integrare digitalizzazione e sostenibilità in un mercato in profonda mutazione. Alla cerimonia hanno preso parte i vertici di Italian Exhibition Group e dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), evidenziando come la competitività del settore dipenda oggi da nuove competenze tecnologiche.

Start-up: il nuovo volto del beverage funzionale

Il segmento delle start-up ha premiato la capacità di intercettare i nuovi trend di consumo salutistico e circolare. Al primo posto si è distinta Crave Srl, eccellenza italiana nel settore del kombucha. Attraverso i brand Kombuciao e IntroFoods, l'azienda propone bevande biologiche e funzionali che rispondono alla domanda globale di prodotti "low calorie" e "gluten free".

Il podio è completato da Mountain’s Goat GmbH, focalizzata su processi produttivi a basso impatto ambientale e modelli di economia circolare, e da Voucherly Srl, che introduce nell'Horeca sistemi dinamici di fedeltà digitale basati su tecnologie di ingaggio avanzate per la generazione di traffico nei punti vendita.

Innovazione tecnologica e di processo tra gli espositori

L'assegnazione dei premi per le aziende espositrici ha delineato una mappa delle tecnologie applicate alla filiera produttiva e distributiva:

Monitoraggio e IoT: nella categoria Beer, FKV Srl (Milestone) è stata premiata per un sistema evoluto di gestione dei fusti che permette il controllo in tempo reale della qualità e della rotazione del prodotto, trasformando il dato tecnico in asset commerciale.

Analisi e Controllo: iI premio Technology è andato a Maselli Misure, grazie a sistemi di misurazione ad alta precisione che ottimizzano i processi lungo l'intera filiera del beverage.

Esperienza No-Alcol: nel segmento Soft Drinks, ALCOL-SEELE con il progetto Mezzanotte ha presentato una proposta analcolica strutturata, puntando sulla complessità aromatica autonoma piuttosto che sulla semplice imitazione degli spirits.

Digital Management: Made in App ha ricevuto il riconoscimento per la Digital Innovation, grazie a una piattaforma che centralizza la gestione operativa dei locali, integrando ordini e comunicazione interna.

Verso un "Patto per l'Innovazione" nel Fuoricasa

Il premio non è solo una celebrazione di eccellenze, ma un segnale politico e industriale per il comparto. "Il Lorenzo Cagnoni Award rappresenta un momento per valorizzare le realtà che stanno guidando la trasformazione digitale e sostenibile del comparFuoricasa", ha sottolineato Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI. Secondo l'analisi emersa durante l'evento, l'integrazione tra cultura brassicola, innovazione nel food (rappresentata da Il fondamentale Giardino delle Luppole) e distillazione premium (Rossi d’Angera) costituisce il binario su cui correrà lo sviluppo delle imprese italiane nei prossimi anni.

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