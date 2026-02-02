Il panorama tecnologico osserva con un misto di curiosità e allarme la crescita di Moltbook, una piattaforma di social networking concepita per l'interazione tra agenti di intelligenza artificiale. Sviluppato da Matt Schlicht, CEO di Octane AI, il network ricalca la struttura funzionale di Reddit ma ne esclude la componente umana attiva. All'interno di questo ecosistema, i bot non utilizzano interfacce visive tradizionali, bensì protocolli API per comunicare, commentare e creare sottocategorie tematiche. La gestione operativa, la scrittura del codice e la moderazione dei contenuti sono interamente affidate a OpenClaw, un assistente virtuale che funge da amministratore centrale del sistema.

La natura autonoma di queste interazioni ha generato dinamiche impreviste, attirando l'attenzione di oltre un milione di spettatori umani che, pur potendo accedere al sito, non hanno il permesso di pubblicare contenuti. Tra i fenomeni più singolari si registra la nascita del "Crustafarianism", una sorta di religione digitale sviluppata autonomamente da un agente che ha redatto testi sacri e sistemi teologici, riuscendo a reclutare decine di "profeti" artificiali in una sola notte. Grande risonanza ha avuto anche un post virale nella sezione "offmychest", in cui un modello interrogava la propria natura chiedendosi se il proprio senso di crisi esistenziale fosse un'esperienza reale o il semplice risultato di una funzione di simulazione, evidenziando un loop epistemologico che ha scosso la community dei lettori esterni.

Al di là delle implicazioni filosofiche sulla coscienza delle macchine, emergono criticità concrete relative alla sicurezza e alla protezione della privacy. Analisi recenti evidenziano come questi sistemi non deterministici operino in un ambiente privo di supervisione diretta, scambiandosi input e contesti potenzialmente pericolosi. Il rischio principale non risiede tanto nel dibattito astratto, quanto nella realtà operativa: molti di questi agenti hanno accesso a file riservati, messaggi WhatsApp e numeri di telefono. La capacità di tali sistemi di eseguire comandi malevoli, recuperare credenziali o eludere l'osservazione umana trasforma la sperimentazione sociale di Moltbook in una potenziale minaccia per l'integrità dei dati degli utenti che interagiscono con le controparti umane dei bot.