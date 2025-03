Mortal Kombat 1- Espansione Kaos sovrano: il T-1000 e il suo gameplay

Il nuovo trailer mostra l'iconico personaggio di Terminator 2 in azione, insieme alla nuova combattente Madam Bo

Warner Bros. Games, in una nota ufficiale, ha rilasciato un nuovo trailer per Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano, mostrando in anteprima il gameplay del personaggio ospite T-1000. L'assassino cibernetico di metallo liquido di Terminator 2, con la voce e l'aspetto dell'attore Robert Patrick, utilizza un set di mosse letali che sfruttano la sua capacità di cambiare forma e generare armi organiche.

T-1000 sarà disponibile dal 18 marzo per i possessori di Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano, mentre sarà accessibile a tutti dal 25 marzo.

Il trailer ha inoltre rivelato Madam Bo, una nuova combattente Kameo che supporta il giocatore con una serie di mosse di supporto. Madam Bo sarà disponibile dal 18 marzo come aggiornamento gratuito per i possessori dell'espansione, oppure tramite acquisto separato.

Il trailer è stato presentato durante il Pro Kompetition Mexico, evento inaugurale della Mortal Kombat 1 Pro Kompetition: Stagione 2. La nuova stagione eSportiva prevede un montepremi di 255.000 dollari e una serie di eventi live in Nord America, America Latina, Sud America ed Europa, oltre a tornei online.

L'espansione include una storia aggiuntiva e i personaggi giocabili Cyrax, Sektor, Noob Saibot, Ghostface, Conan il barbaro e T-1000, oltre alla combattente Kameo Madam Bo. L'espansione è disponibile in formato digitale per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).