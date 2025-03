X edizione di Beer&Food Attraction: svelati tutti i premiati ai Lorenzo Cagnoni Awards

E’ partita ufficialmente la decima edizione di Beer&Food Attraction, l'appuntamento di Italian Exhibition Group (IEG) per tutto il settore dell’industria Bar&Beverage con oltre 600 espositori, 1.217 marchi e 130 buyer da 47 Paesi. Durante la cerimonia di apertura a fare gli onori di casa è stato Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group al fianco di numerosi ospiti, tra cui Alessandra Locatelli, Ministro per le disabilità e Mirco Carloni presidente Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati.

Immediatamente dopo l’opening, è andata in scena la cerimonia di consegna dei Lorenzo Cagnoni Awards dedicate ai maggiori progetti di eccellenza all’insegna dell’innovazione e che vede main partner l’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e la collaborazione dell’Agenzia ICE.

Tra le aziende espositrici i vincitori sono stati: Birrificio Baladin SSA (per la categoria BEER); Natys srl (per la categoria SPIRITS); Bioinagro srl (per la categoria SOFT DRINK); Ham Gourmet srl (per la categoria FOOD); Carlsberg Italia (per la categoria TECHNOLOGY); Ottakringer Brauerei GmbH (per la categoria SERVICE & DIGITAL INNOVATION).

Di particolare rilevanza anche quest’anno il grande successo dell’Innovation District e dell’area startup con progetti innovativi di alto valore tecnologico provenienti da tutti Italia che offrono tecnologie, servizi e soluzioni nel settore Out of Home. Iniziativa che vede anche qui la main partner l’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e la collaborazione dell’Agenzia ICE.

Tra le startup premiate ai Lorenzo Cagnoni Awards: 1° Pasitea S.r.l.; 2°Paesano Srl; 3°Maltese Srl.

“Siamo straordinariamente lieti del grande successo dell’innovation District e dell’area startup in questa nuova edizione di Beer&Food Attraction dove come ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, abbiamo saputo dare il nostro prezioso contributo nel dare voce e spazio ad alcune delle maggiori eccellenze delle imprese innovative nel settore del food e beverage, suggellato dalla cerimonia di consegna dei Lorenzo Cagnoni Awards dove, coordinando con piacere le categorie, la giuria e la promozione di tale premio, abbiamo evidenziato il valore meritocratico degli investimenti e dei progetti di maggiore valore sia tra le startup dell'area innovazione che delle aziende espositrici sempre più numerose in questa decima edizione che si prospetta la più grande di sempre qui al Beer&Food Attraction al quartiere fieristico di Rimini. Un particolare ringraziamento a Italian Exhibition Group per la rinnovata fiducia e alla città di Rimini per la perfetta organizzazione e ospitalità”. Così Gabriele Ferrieri Presidente ANGI (già ForbesU30).