Via libera del Consiglio dei ministri al decreto semplificazioni

02 febbraio 2026 | 13.02
Il Consiglio dei ministri riunito a Palazzo Chigi giovedì 29 gennaio ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR con specifico riferimento all’attuazione o alla revisione di oltre 400 adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, puntando a facilitare l’accesso ai servizi essenziali e a ridurre gli adempimenti formali. Per tali motivi il provvedimento è stato ribattezzato “Decreto semplificazioni”. Tra le novità previste dal provvedimento segnaliamo: la validità illimitata della carta d’identità per gli over 70 e consente di richiedere la tessera elettorale in formato digitale; la possibilità per le amministrazioni di acquisire direttamente l’Isee, evitando ai cittadini duplicazioni e perdite di tempo; l’eliminazione dell’obbligo di conservare per dieci anni le ricevute cartacee dei pagamenti effettuati tramite Pos; nel settore della navigazione sarà possibile il trasbordo dell’equipaggio tra navi dello stesso armatore senza disarmo, se l’unità resta ormeggiata. Per quanto riguarda le imprese viene, tra l’altro, semplificato l’iter di certificazione degli investimenti per poter accedere al credito d’imposta legato alla misura Transizione 4.0. Il Cdm, inoltre, ha adottato in via definitiva i seguenti provvedimenti: un disegno di legge delega per la riforma farmaceutica in materia di accesso ai farmaci, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazioni dei servizi sanitari sul territorio delle farmacie; un decreto legislativo per l’adeguamento del testo unico sull’intermediazione finanziaria; un decreto legislativo per l’attuazione della Direttiva UE 2024/782 sui requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista e farmacista; una modifica al regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.

Il comunicato del Governo

