Alla Camera

La Commissione Esteri si confronterà sulla risoluzione per la piena partecipazione di Taiwan alle agenzie e ai meccanismi specializzati delle Nazioni Unite, sulla risoluzione per il rafforzamento della rete diplomatica e consolare e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo nei Paesi coinvolti nel Piano Mattei. Insieme alla Commissione Politiche dell’Ue dibatterà sulle comunicazioni Ue sulla politica di allargamento dell'UE nel 2023 e sulle riforme e sulle revisioni strategiche pre-allargamento.

La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo sulle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

La Ambiente svolgerà delle audizioni sulle risoluzioni per la modifica del Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti. Esaminerà e svolgerà delle audizioni la pdl sui piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e d’interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. La Trasporti esaminerà lo schema di decreto legislativo sui requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale. La Lavoro esaminerà le Pdl in materia di lavoro (AC. 1532-Bis). La Affari Sociali esaminerà la risoluzione per la definizione delle linee guida in materia di disforia di genere.