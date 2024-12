Alla Farnesina il Forum italiano sul controllo delle esportazioni

Il Vicepremier e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto hanno aperto la seconda edizione del Forum italiano sul controllo delle esportazioni, focalizzato sul settore della Difesa, che si è svolto alla Farnesina alla presenza di oltre 200 invitati, tra cui diversi esponenti delle istituzioni e delle imprese del settore: “Il settore della Difesa è una delle punte di diamante dell’economia italiana ed è anche un motore di innovazione, ricerca e sviluppo che genera un impatto positivo su altri comparti”, ha affermato Antonio Tajani, che ha anche rimarcato l’impegno della Farnesina per rafforzare la relazione tra settore pubblico e privato in un momento storico in cui la concorrenza internazionale è più intensa. Il forum si è articolato in quattro diversi segmenti focalizzati su: controllo delle esportazioni dei materiali d’armamento; industria della Difesa come motore di crescita economica; opportunità offerte dal Fondo europeo per la difesa; aspetti tecnico-normativi nazionali, europei ed internazionali legati all’esportazione di armamenti.

Link alla notizia completa: https://t.ly/6vLlb