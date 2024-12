Nella seduta di giovedì 12 l’Aula del Senato ha concluso l’esame con approvazione definitiva della Legge annuale per il mercato e la concorrenza, dopo aver proseguito l’esame degli emendamenti e degli odg presentati, tutti respinti. Tra le principali novità introdotte: l’obbligo di gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico; la durata delle concessioni di norma fissata a 15; la fissazione e l’aggiornamento delle tariffe sulla pianificazione degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria. Infine, in materia di imprese, viene eliminato il requisito di capitale sociale di almeno 20 mila euro per l’inquadramento di start-up innovativa.

Link alla bozza del testo approvato: https://tinyurl.com/ntwzeewy