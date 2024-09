Assemblea Generale delle Nazioni Unite: interventi e incontri della Premier

In occasione della 79° edizione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in svolgimento a New York fino ad oggi, 30 settembre, la Premier Giorgia Meloni ha intrapreso un ricco programma di impegni istituzionali. Martedì 23 settembre la Premier ha incontrato il Principe ereditario del Kuwait Sabah Al-Khalid Al-Sabah e il Ministro dell’Industria degli Emirati Arabi, Sultan Al Jaber. Nel primo colloquio, sono stati approfonditi i dettagli delle intense relazioni bilaterali in essere, specie nel settore della difesa e si è discusso in merito alla delicata situazione in Medioriente per la quale vige il comune impegno nel voler allentare le tensioni. Nel secondo incontro, si è parlato delle opportunità di investimento e collaborazione economica e tecnologica tra Italia ed Emirati specie con riguardo alle rinnovabili. L’incontro è stato anche occasione per approfondire possibili iniziative comuni in Africa, nel quadro del Piano Mattei. Il 24 settembre Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente della Turchia Erdogan, per un confronto sulla sempre più delicata situazione in Medioriente e per ribadire il comune sostegno per difendere l’integrità territoriale dell’Ucraina e per la ricerca di una pace giusta e duratura. Inoltre, ha avuto un colloquio con il Presidente della Repubblica argentina, Javier Milei: tema dell’incontro la comune volontà di rafforzare le relazioni bilaterali.

Per approfondire, visita il sito del Governo