Attacchi cyber, il Governo annuncia il rafforzamento della prevenzione

Uno dei temi caldi del confronto politico degli ultimi giorni è stato quello relativo ai diversi attacchi cyber che hanno colpito istituzioni, infrastrutture e attività economiche. In particolare, in un’interrogazione parlamentare l’On. Pastorella (Azione) ha chiesto al Governo chiarimenti sugli esiti degli accertamenti investigativi e sulle iniziative previste per rafforzare prevenzione e contrasto. Per il Governo ha risposto il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che ha riconosciuto la rilevanza della minaccia cyber, sottolineando la natura trasversale e la matrice internazionale. Il Ministro ha inoltre riferito che sono tuttora in corso le indagini della Polizia postale e che il Governo ha avviato il coordinamento tra Forze di polizia, intelligence e Agenzia per la cybersicurezza nazionale al fine di innalzare il livello di protezione delle amministrazioni pubbliche, delle infrastrutture e delle reti economiche. Secondo Ciriani gli episodi avvenuti avrebbero l’intento comune di destabilizzare e minare la reputazione delle istituzioni attraverso la diffusione di allarmi infondati. In replica, l’interrogante ha evidenziato l’asimmetria tra gli impegni annunciati e le scelte di bilancio, richiamando i tagli previsti dalla Manovra 2027 alle risorse per la cybersicurezza.

L’interrogazione e la risposta