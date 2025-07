Audizione del Ministro Giorgetti sul federalismo fiscale

“Il completamento del percorso di attuazione del federalismo fiscale è un obiettivo particolarmente complesso, specie perché si inserisce in un contesto profondamente mutato rispetto a quello originario”, ha dichiarato il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti nel corso dell’audizione tenuta mercoledì 9 luglio presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, per riferire circa lo stato di attuazione e le prospettive del federalismo fiscale. Il Ministro ha poi proseguito: “Il quadro economico e sociale attuale richiede un approccio più flessibile per rispondere con tempestività alle esigenze del Paese. Tra i temi prioritari indicati nel suo intervento, Giorgetti ha espresso la possibilità di creare un nuovo ente dedicato alla gestione e al recupero dei tributi locali. Una soluzione che va nella direzione della maggiore autonomia tributaria delle amministrazioni locali, centrale per garantire la sostenibilità finanziaria e la responsabilizzazione degli enti verso i cittadini. Descrivendo il contesto interno, il numero uno del MEF ha evidenziato il perdurare delle disparità tra cittadini e imprese delle diverse regioni, ma anche la crescita di divari economici e sociali anche all’interno delle medesime aree tra città metropolitane e aree periferiche o rurali. Infine, uno dei nodi più intricati sono i Livelli essenziali delle prestazioni, Lep, la cui determinazione costituisce “una decisione politica particolarmente delicata, in quanto, se devo garantire livelli molto alti di assistenza, qualcuno dovrà pagare”, ha affermato il Ministro.

Link: Testo completo dell’audizione