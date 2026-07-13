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Avanza in Commissione il programma di sviluppo per il nuovo satellite per la difesa

13 luglio 2026 | 16.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Difesa della Camera dei deputati ha svolto l’esame dello schema di Decreto ministeriale relativo al programma di sviluppo e messa in opera di un sistema satellitare geostazionario avanzato per telecomunicazioni, funzionale al potenziamento e alla resilienza della capacità Satcom militare nazionale (Atto n.402). Al temine dell’esame la Commissione ha approvato la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice. Prima del voto, la relatrice stessa ha sottolineato che il provvedimento aggiorna il precedente programma per sviluppare un nuovo sistema geostazionario Sicral con standard di sicurezza più elevati, adeguati all’evoluzione delle minacce, in particolare cyber. Il progetto prevede sistemi avanzati di cifratura, maggiore resistenza alle interferenze e una migliore protezione dalle radiazioni, oltre a una più rapida integrazione con il Centro Interforze di Vigna di Valle. Il programma, previsto tra il 2027 e il 2031, risponde alle esigenze della Difesa, ma anche in ottica di sicurezza nazionale, gestione delle emergenze, supporto alle missioni NATO e UE. Infine, è previsto il coinvolgimento di università, enti di ricerca e industria aerospaziale italiana con ricadute positive in termini di innovazione, competenze e sviluppo tecnologico.

La scheda del provvedimento

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satellite difesa telecomunicazioni Sicral cyber Difesa
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