Avanzano i nuovi programmi per la Marina militare

La Commissione Difesa IV della Camera ha concluso l’esame dello schema di decreto ministeriale del programma pluriennale denominato “Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare” (Atto n.206), approvando all’unanimità la proposta di parere favorevole da parte del relatore. Il Sottosegretario di Stato per la Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha sottolineato che alla somma inizialmente stanziata per il programma, pari a 80 milioni di euro, seguiranno coperture adeguate alle successive fasi di sviluppo. Ricordiamo che il programma in esame comprende sviluppo, equipaggiamento e integrazione di sistemi di bordo di unità navali per la scoperta e il contrasto nei confronti delle possibili nuove minacce costituite dai droni

La medesima Commissione Difesa IV della Camera ha avviato e concluso con esito positivo anche l’esame di altri due schemi di decreto ministeriale per altrettanti programmi pluriennali. Il primo (Atto n.208), riguarda il programma pluriennale denominato “Rotary Wing Mission Training Center (RWMTCV) – segmento Marina Militare”, che prevede creazione, funzionamento e supporto del segmento Marina presso la Stazione elicotteri della Marina Militare di Luni relativo al centro di simulazione di volo e all’addestramento degli equipaggi di volo. In sede di voto, il relatore ha ricordato alcuni punti relativi al programma in questione, tra cui, le potenzialità di crescita del programma stesso il cui termine è previsto per il 2038, unitamente allo sviluppo di specifiche esigenze addestrative della Marina.

Esito positivo anche per l’esame dello schema di decreto ministeriale denominato “Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terra (Rete Radar Costiera)” (Atto n.209), che include il potenziamento e l’ampliamento dell’attuale architettura della rete radar costiera, colmando il gap che limita la capacità di sorveglianza marittima dalla costa mediante la costituzione di nuovi siti radar.

