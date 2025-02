Belloni consigliere diplomatico della von der Leyen, Zontilli confermato Vice Direttore AISE

Elisabetta Belloni, ex direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza italiano, è stata nominata Chief diplomatic adviser della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il ruolo di consigliera diplomatica le è stato assegnato nell'ambito del servizio di consulenza denominato Idea (Inspire, debate, engage and accelerate action) e nato con l'obiettivo di fornire alle policy comunitarie "idee innovative e uno spazio per la ricerca interdisciplinare e la collaborazione sulle priorità fondamentali''. Sul fronte dei Servizi di informazione, Palazzo Chigi ha reso noto che con DPCM il Generale di Divisione dell'Esercito italiano Carlo Zontilli è stato riconfermato Vice Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE). Della nomina è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.