Camera e Senato approvano il Documento di finanza pubblica

L’Aula della Camera e del Senato hanno concluso l’esame del Documento di finanza pubblica 2025, approvando le due proposte di risoluzione della Maggioranza e, di conseguenza, precludendo le altre proposte. Impegnano il Governo su diversi fronti: rispettare la spesa prevista nel Piano strutturale di bilancio di medio termine; attuare riforme e investimenti indicati nel Piano, con particolare riferimento agli investimenti degli Enti locali in progetti di rigenerazione urbana; valutare la messa in campo di misure sanitarie preventive come vaccinazioni e screening, per migliorare lo stato di salute della popolazione; valutare misure per implementare le politiche giovanili e il sostegno alle famiglie.