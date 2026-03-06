Crisi in Medio Oriente: il tema arriva all’Europarlamento a Strasburgo

Medio Oriente, crisi abitativa, prezzo dei voli e diritti dei consumatori e tanto altro ancora. La prossima sessione plenaria dell’Europarlamento si presenta ricca di temi. Ne hanno parlato gli eurodeputati Giuseppe Lupo (S&d/Pd), Danilo Della Valle (The Left/M5s) e Raffaele Stancanelli (Patrioti per l'Europa/Lega) riunitisi a "Esperienza Europa – David Sassoli" a Roma.

Il tema più caldo è atteso per mercoledì 12 marzo, quando l'Aula discuterà proprio dell’azione militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Le posizioni tra i gruppi politici italiani sono distanti. Giuseppe Lupo (S&d/Pd) ha sottolineato la necessità di una voce comune: "È di primaria importanza la situazione dell’Iran. Anche se non è prevista una risoluzione, il dibattito servirà per chiarire le posizioni della maggioranza europeista". L’eurodeputato ha inoltre rilanciato l’appello affinché si costituiscano quanto prima "Stati Uniti d’Europa, per dare più voce all’Ue" in materia di politica estera.

Di parere opposto l’europarlamentare Danilo Della Valle (The Left/M5s), che ha criticato duramente l'escalation: "La storia ci ha insegnato che questi interventi non hanno mai portato a nulla di buono. Mi aspettavo una risoluzione, ma nessuno ha il coraggio di condannare Usa-Israele". E dal gruppo dei Patrioti per l'Europa, Raffaele Stancanelli (Patrioti per l'Europa/Lega) ha richiamato l'attenzione sulle responsabilità di Teheran: "L’intervento di Stati Uniti e Israele è in contrasto con il diritto internazionale, ma chi si lamenta non parla degli oltre 40mila morti causati dal regime iraniano solo negli ultimi giorni". Sulla stessa linea il Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza, che ha ricordato come il Parlamento abbia già votato per inserire i Pasdaran nella lista dei terroristi.