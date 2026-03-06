circle x black
Cerca nel sito
 
blu sfumata

Crisi in Medio Oriente: il tema arriva all’Europarlamento a Strasburgo

Cosa hanno detto gli eurodeputati a Esperienza Europa – David Sassoli a Roma

- (Afp)
- (Afp)
06 marzo 2026 | 12.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Medio Oriente, crisi abitativa, prezzo dei voli e diritti dei consumatori e tanto altro ancora. La prossima sessione plenaria dell’Europarlamento si presenta ricca di temi. Ne hanno parlato gli eurodeputati Giuseppe Lupo (S&d/Pd), Danilo Della Valle (The Left/M5s) e Raffaele Stancanelli (Patrioti per l'Europa/Lega) riunitisi a "Esperienza Europa – David Sassoli" a Roma.

Il tema più caldo è atteso per mercoledì 12 marzo, quando l'Aula discuterà proprio dell’azione militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Le posizioni tra i gruppi politici italiani sono distanti. Giuseppe Lupo (S&d/Pd) ha sottolineato la necessità di una voce comune: "È di primaria importanza la situazione dell’Iran. Anche se non è prevista una risoluzione, il dibattito servirà per chiarire le posizioni della maggioranza europeista". L’eurodeputato ha inoltre rilanciato l’appello affinché si costituiscano quanto prima "Stati Uniti d’Europa, per dare più voce all’Ue" in materia di politica estera.

Di parere opposto l’europarlamentare Danilo Della Valle (The Left/M5s), che ha criticato duramente l'escalation: "La storia ci ha insegnato che questi interventi non hanno mai portato a nulla di buono. Mi aspettavo una risoluzione, ma nessuno ha il coraggio di condannare Usa-Israele". E dal gruppo dei Patrioti per l'Europa, Raffaele Stancanelli (Patrioti per l'Europa/Lega) ha richiamato l'attenzione sulle responsabilità di Teheran: "L’intervento di Stati Uniti e Israele è in contrasto con il diritto internazionale, ma chi si lamenta non parla degli oltre 40mila morti causati dal regime iraniano solo negli ultimi giorni". Sulla stessa linea il Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza, che ha ricordato come il Parlamento abbia già votato per inserire i Pasdaran nella lista dei terroristi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Crisi in Medio Oriente Europarlamento Stati Uniti d'Europa Politica estera Iran Israele
Vedi anche
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza