circle x black
Cerca nel sito
 
blu sfumata

La Corte Ue tutela il cambio di genere oltre i confini nazionali

12 marzo 2026 | 19.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Corte di Giustizia dell'Ue ha stabilito che la legge bulgara — che vieta ai cittadini di modificare i propri dati anagrafici relativi al genere — è incompatibile con il diritto comunitario. La sentenza nasce dal caso di una cittadina bulgara emigrata in Italia, dove ha intrapreso una terapia ormonale e vive come donna, ma si è vista respingere la richiesta di rettifica dell'atto di nascita nel suo Paese d'origine.

Per i giudici di Lussemburgo, la discordanza tra identità di genere vissuta e documenti ufficiali ostacola il diritto alla libera circolazione, creando difficoltà concrete nella vita quotidiana. Gli Stati membri restano competenti sul rilascio dei documenti, ma devono garantire procedure chiare ed efficaci per il riconoscimento giuridico dell'identità di genere, nel rispetto dei diritti fondamentali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza