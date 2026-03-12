circle x black
La portavoce Ue per l'Energia Itkonen: gli Stati membri notifichino entro oggi le intenzioni sulle scorte petrolifere

12 marzo 2026 | 20.33
Redazione Adnkronos
La portavoce della Commissione Europea per l'Energia Anna-Kaisa Itkonen ha dichiarato che gli Stati membri Ue devono comunicare all'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) entro le ore 18 di oggi le loro intenzioni riguardo al rilascio volontario delle riserve strategiche di petrolio, misura proposta per calmierare i prezzi del greggio. Dopo le riunioni mattutine dei gruppi di coordinamento per petrolio e gas, Itkonen ha precisato che al momento non esistono preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, ma che la situazione resta monitorata; maggiori timori riguardano invece i prezzi del gas, tema al centro dei lavori interni alla Commissione in vista del Consiglio Europeo della settimana prossima, anche alla luce delle dichiarazioni della presidente Von der Leyen sulla diversificazione delle forniture e sulle scorte di gas attualmente al 30%.

