Agricoltura, Fidanza (FdI): "Garantire all'agroalimentare l'accesso al nuovo Fondo UE per la Competitività"

A margine di un incontro tra il ministro Francesco Lollobrigida, il commissario europeo Christophe Hansen e i rappresentanti della filiera agroalimentare, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza ha ribadito la centralità dell'agricoltura per la crescita e la competitività dell'Unione europea. "Nonostante le difficoltà attuali, l'agricoltura resta un pilastro strategico", ha dichiarato il capodelegazione di FdI all'Eurocamera. "Per questo chiediamo che le risorse del futuro Fondo europeo per la Competitività siano accessibili anche al comparto agroalimentare, consentendo di finanziare interventi su innovazione, ricerca e gestione delle acque, indispensabili per il futuro del settore".