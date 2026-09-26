circle x black
Cerca nel sito
 
blu sfumata

Ceuta: Procaccini (FdI), "Immigrazione priorità per centrodestra, sinistra insensibile. Sanchez in vacanza mentre gente moriva in mare"

26 settembre 2026 | 16.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Esprimiamo soddisfazione per il voto che ha raccontato un paio di cose importanti. La prima è che l'immigrazione rimane una priorità del centrodestra e non del centrosinistra, che ritiene si possa far passare un'invasione come qualcosa di poco importante, arrivando a celebrare Pedro Sánchez che andava in vacanza mentre c'erano i cadaveri dei migranti in mare". Lo ha detto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo ECR al Parlamento europeo a commento del voto sulla risoluzione dei fatti di Ceuta in Sessione Plenaria a Strasbrugo. "Oggi si scopre che ad essere isolati sono i governi socialisti – ha aggiunto Procaccini –. Grazie a un emendamento ECR è stato inserito nel testo il principio secondo cui le regolarizzazioni di massa sono un fattore attrattivo estremamente pericoloso che va respinto".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza