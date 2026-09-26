Ceuta: Procaccini (FdI), "Immigrazione priorità per centrodestra, sinistra insensibile. Sanchez in vacanza mentre gente moriva in mare"

"Esprimiamo soddisfazione per il voto che ha raccontato un paio di cose importanti. La prima è che l'immigrazione rimane una priorità del centrodestra e non del centrosinistra, che ritiene si possa far passare un'invasione come qualcosa di poco importante, arrivando a celebrare Pedro Sánchez che andava in vacanza mentre c'erano i cadaveri dei migranti in mare". Lo ha detto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo ECR al Parlamento europeo a commento del voto sulla risoluzione dei fatti di Ceuta in Sessione Plenaria a Strasbrugo. "Oggi si scopre che ad essere isolati sono i governi socialisti – ha aggiunto Procaccini –. Grazie a un emendamento ECR è stato inserito nel testo il principio secondo cui le regolarizzazioni di massa sono un fattore attrattivo estremamente pericoloso che va respinto".