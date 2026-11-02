circle x black
Cerca nel sito
 
blu sfumata

Della Valle (M5S): “Trasmettere The Bibi Files è un atto di denuncia. L’UE sospenda gli accordi”- radio

audio default
 
Segui Adnkronos su Google
02 novembre 2026 | 10.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

L’eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Danilo Della Valle, definisce la proiezione del film-inchiesta “The Bibi Files” al Parlamento Europeo come un vero e proprio “atto di denuncia politica”. Della Valle critica duramente l’inazione dell’Unione Europea di fronte agli avvenimenti a Gaza e in Cisgiordania, denunciando i “doppisti standard” dell’UE e ribadendo la richiesta di sospendere l’accordo di associazione tra UE e Israele. Inoltre, analizza l’impatto del film nel mostrare la propaganda e la gestione del potere sotto il governo Netanyahu.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
E' Mantova la città più green d'Italia, Napoli all'ultimo posto
News to go
Legge ColtivaItalia, arrivano 300 milioni per rilanciare gli allevamenti bovini
News to go
1 novembre e commemorazione defunti accendono mercato dei fiori
Midterm al bivio, il referendum su Trump che deciderà il futuro del Congresso
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Bonus Natale 2026, cos'è e a chi spetta - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata
Risiko bancario, Messina (IntesaSP): "Totale garanzia su occupazione e giovani"
Manovra 2027, arrivano anche le targhe personalizzate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza