ECR ricorda Charlie Kirk, Cavedagna (FdI), "Ricordo Charlie Kirk difesa di dibattito, pluralismo e libertà"

"Commemorare Charlie Kirk significa difendere i principi cardine delle nostre democrazie: la libertà di espressione, il diritto al dissenso e il confronto aperto delle idee". Lo ha affermato Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d'Italia - ECR, a margine del flash mob organizzato al Parlamento europeo. "Di fronte a tragici episodi di odio politico e intolleranza, la risposta delle istituzioni deve essere la riaffermazione ferma del pluralismo, garantendo che ogni voce possa esprimersi senza timore di violenza o censura", ha concluso l'eurodeputato.