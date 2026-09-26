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Fallaci: Ceccardi (Lega), "A vent'anni dalla morte di Oriana, l'Europa non si è svegliata. Islamizzazione più presente che mai"

26 settembre 2026 | 16.09
Redazione Adnkronos
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"A vent'anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci ci dobbiamo chiedere: l'Europa ha raccolto quel "wake up", si è svegliata? Non mi pare proprio. L'islamizzazione oggi è più presente che mai, le moschee abusive stanno dilagando in tutta Europa e in tutta Italia, così come i reati legati alla cultura islamista: matrimoni forzati, infibulazioni, costrizione al velo". Lo dichiara l'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, durante un punto stampa al Parlamento europeo di Strasburgo in occasione del ventesimo anniversario della morte di Oriana Fallaci.

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