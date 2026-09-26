Fallaci: Sardone (Lega), "Fallaci penna libera, se ci fosse oggi la accuserebbero di islamofobia"

"Oriana era ed è una voce e una penna libera e coraggiosa. C'è anche da dire che, se vivesse oggi, probabilmente sarebbe accusata di islamofobia". Lo ha dichiarato l'eurodeputata della Lega Silvia Sardone a margine di un punto stampa al Parlamento europeo di Strasbrugo in ricordo della scrittrice. "Proprio questo sabato e domenica a Roma ci sarà un convegno sull'islamofobia con capofila la comunità islamica d'Italia, la stessa che ci ha denunciato. Noi non ci facciamo intimorire e andremo avanti nel continuare a dire quello che anche Oriana Fallaci diceva, mettendo in guardia l'Italia e l'Occidente dal crescente islamismo», ha concluso l'eurodeputata leghista.