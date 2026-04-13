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Iran, Nardella (Pd): "Trump e Netanyahu una banda di folli, Meloni prenda le distanze"

13 aprile 2026 | 14.20
Redazione Adnkronos
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"La crisi nel Golfo non colpisce solo i carburanti, ma anche la filiera agroalimentare". Lo ha detto l'eurodeputato Dario Nardella (Pd) a margine della commissione Agricoltura, dopo il dibattito con la Commissione Ue sulla crisi in Medio Oriente. Nardella ha collegato l'impatto ai fertilizzanti alle rotte legate allo Stretto di Hormuz e ha attaccato le scelte dell'amministrazione statunitense e del governo israeliano, chiedendo maggiore fermezza europea. "L'Europa deve valutare misure politiche ed economiche, comprese sanzioni, di fronte a violazioni del diritto internazionale."

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