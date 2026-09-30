Trasporti, Borchia (Lega): "Logistica sotto pressione, l'UE garantisca i fondi per il settore"

A margine dell'evento promosso dalla North Adriatic Ports Association (NAPA), l'eurodeputato della Lega Paolo Borchia ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione di operatori, rappresentanze diplomatiche, colleghi della Commissione Trasporti e vertici delle Autorità portuali dell'Alto Adriatico. "La logistica è un settore chiave esposto a una forte concorrenza internazionale", ha dichiarato Borchia, evidenziando la necessità di un chiaro supporto da parte delle istituzioni europee: "Servono soluzioni, innovazione e la necessaria copertura finanziaria per i progetti. Se l'Europa farà la sua parte, potremo guardare al futuro della nostra portualità e dei trasporti con rinnovato ottimismo".