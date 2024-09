Cdm, gli altri provvedimenti approvati

Il Consiglio dei ministri è proseguito con l’approvazione in esame preliminare di un decreto legislativo che introduce il testo unico in materia di versamenti e di riscossione. In sintesi, il testo riconduce a unicità le disposizioni in vigore che al momento sono contenute in fonti normative differenti, tra cui numerosi provvedimenti in materia di razionalizzazione e semplificazione che si sono stratificati negli ultimi trent’anni. Ulteriori decreti e provvedimenti approvati in esame preliminare dal Cdm del 17 settembre sono: un decreto legislativo che introduce integrazioni e correzioni in materia di mediazione civile, commerciale e negoziazione assistita; un decreto legislativo in modifica a precedenti decreti emanati per conformare la legislazione nazionale al Regolamento UE 2016/429 in tema di Normativa della salute animale; un regolamento da adottarsi con Decreto del Presidente del Consiglio che riguarda la riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito che ridefinisca l’equilibrio tra il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e il Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale riguardo ad alcune competenze specifiche sugli uffici scolastici regionali. Tra gli altri provvedimenti deliberati dal Cdm, segnaliamo l’ulteriore stanziamento di 7,95 milioni di euro per completare gli interventi necessari a seguito dell’evento sismico del 18 settembre 2023 che ha colpito diversi comuni della provincia di Forlì-Cesena. Infine, sono state deliberate diverse nomine e movimentazioni di dirigenti di diversi livelli e prefetti su proposta dei Ministri della Difesa, degli Interni, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Non ultimo, il Cdm ha esaminato e deliberato di non impugnare 27 leggi regionali.

Per approfondire: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-95/26572