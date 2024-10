Colloquio telefonico Meloni-Netanyahu

Il 13 ottobre Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per ribadire la contrarietà del Governo italiano con riferimento agli incidenti causati dalle Forze Armate d’Israele alle basi della missione Unifil, sottolineando che la missione agisce su mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per contribuire alla stabilità nell’area. Durante il colloquio, la Premier Meloni ha sottolineato l’urgenza di lavorare congiuntamente per una progressiva riduzione delle azioni militari su base regionale, riconfermando la piena disponibilità dell’Italia, anche in qualità di Presidenza di turno del G7, a lavorare in questa direzione.