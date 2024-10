Come sta cambiando il mondo del lavoro

Quale futuro si delinea per il mondo del lavoro, per le aziende, la pubblica amministrazione, le HR companies, i lavoratori, tra intelligenza artificiale, nuove competenze e mestieri dimenticati? Se ne parla nell’evento Job evolution 2024, in programma mercoledì 9 ottobre, dalle ore 10, online o in presenza presso il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Il ricco panel di discussione abbraccia temi di grande importanza tra cui le disparità Nord-Sud, il mismatching tra domanda e offerta di lavoro, come stanno affrontando l’evoluzione gli altri Paesi, il capitale umano, la parità di genere e molto altro. Dopo i saluti istituzionali del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, interverranno importi esponenti delle istituzioni, della cultura e del mondo imprenditoriale, tra cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, la Professoressa Elsa Fornero, gli ex Ministri del lavoro Enrico Giovannini, Tiziano Treu, Maurizio Sacconi.

https://www.takethedate.it/Eventi/43183-job-evolution-2024-verso-industria-5-0-tra-nuove-competenze-e-mestieri-dimenticati.html