circle x black
Cerca nel sito
 

Conferenza Stato-Regioni, ok all’accordo sulla strategia per la sicurezza sul lavoro

25 maggio 2026 | 16.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera alla “Strategia nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2026-2030”, un documento programmatico elaborato attraverso il contributo congiunto di diversi Ministeri, delle Regioni, dell’INAIL e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché mediante il coinvolgimento delle parti sociali. La Strategia si pone l’obiettivo di ridurre in modo significativo il numero degli infortuni e dei decessi sul lavoro, attraverso un approccio organico che tiene conto delle trasformazioni in atto nel sistema produttivo e occupazionale. In particolare, il piano affronta le principali evoluzioni del mondo del lavoro, tra cui i processi di digitalizzazione, la transizione ecologica e la diffusione di nuove forme contrattuali, individuando strumenti e linee di intervento coerenti con tali cambiamenti. Tra gli elementi centrali del documento vi è il rafforzamento della capacità di risposta del sistema istituzionale, anche attraverso un miglior coordinamento tra i diversi organi di vigilanza e controllo. La Strategia prevede inoltre l’estensione delle tutele e delle misure di protezione a tutti i lavoratori, con particolare attenzione ai settori caratterizzati da un maggiore livello di rischio. Un altro ambito di intervento riguarda il sostegno alle micro, piccole e medie imprese, che vengono accompagnate nell’adozione di pratiche più efficaci in materia di sicurezza, anche tramite percorsi formativi dedicati. Parallelamente, viene promossa la diffusione di una maggiore cultura della prevenzione, considerata un elemento fondamentale per migliorare in modo strutturale le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel complesso, la Strategia definisce un quadro di riferimento unitario per le politiche pubbliche in materia, con l’intento di integrare prevenzione, formazione, vigilanza e innovazione in un’ottica di medio periodo.

CTA

Il report completo della Conferenza

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sicurezza sul lavoro salute e sicurezza nei luoghi di lavoro digitalizzazione transizione ecologica
Vedi anche
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video
News to go
Capri è l'isola con le case più care d'Italia
News to go
Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza