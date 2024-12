Consiglio dei Ministri, approvato il Ddl Politiche del mare

In data 25 novembre si è riunito il Consiglio dei ministri, in apertura il Presidente Giorgia Meloni ha fatto un intervento in occasione Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, nel corso del quale ha ribadito che la lotta alla violenza contro il genere femminile è una priorità del Governo e ha ricordato sinteticamente gli strumenti e gli interventi adottai su questo tema.

In merito ai provvedimenti adottati, su proposta del Ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, il Consiglio ha approvato un Disegno di legge sulla valorizzazione della risorsa marina. Il provvedimento introduce principi di coordinamento nella definizione delle politiche per la promozione dell’economia del mare nel quadro delle linee strategiche indicate dal Piano del Mare 2023-2025 approvato dal Comitato Interministeriale (CIPOM). Nello specifico, vengono ampliate le competenze del CIPOM in ottica di stabilire indirizzi strategici in materia, estendendole alla navigazione commerciale e alla nautica da diporto. Inoltre, viene prevista l’istituzione di una Zona Contigua ovvero quella porzione di mare che si estende oltre il limite del mare territoriale (12 miglia marine dalla costa), in cui lo Stato può esercitare il controllo necessario al fine di prevenire e punire le violazioni delle proprie leggi, regolamenti doganali, sanitari, di immigrazione e tutelate il patrimonio culturale subacqueo. In tema di navigazione marittima, vengono apportate delle modifiche al Codice della navigazione e al Codice delle comunicazioni elettroniche con specifico riferimento al consulente chimico di porto, al modello di dichiarazione che contiene informazioni sul richiedente autorizzazione all’installazioni di stazioni radioelettriche. Infine, viene valorizzata l’attività subacquea a scopo ricreativo prevedendo specifici criteri per individuare le aree marine adatte, a tutela dell’equilibrio ambientale e del patrimonio culturale. I lavori del Consiglio hanno anche portato all’approvazione definitiva di alcuni altri provvedimenti, tra cui la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione della Legge 5 agosto 2022, n.118.

Link al comunicato stampa completo del Cdm: https://shorturl.at/yeH97