Consiglio dei ministri: via il bollo auto e stretta sul caro-carburanti

La nuova riunione del Consiglio dei ministri che si è svolta a Palazzo Chigi il 16 settembre ha portato all’approvazione di una serie di provvedimenti che intervengono su fronti diversi. Nel pacchetto di misure contro il continuo aumento del prezzo dei carburanti, viene introdotta una riduzione dell’accisa sul gasolio, seppur ridotta rispetto a quanto stabilito in precedenza, pari a 12,2 centesimi al litro per il periodo dal 18 al 25 settembre, riduzione che scende a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Parallelamente, viene confermato il sostegno già in vigore per le imprese dell’autotrasporto. Per l’anno 2027 viene introdotta l’esenzione dal pagamento del bollo per autovetture di proprietà, a noleggio o in leasing con potenza fiscale fino a 80 kW. Per coloro che non hanno un’auto con tali requisiti, l’agevolazione riguarda un motociclo o un ciclomotore. Secondo il Governo, l’intervento si inserisce nella prospettiva di giungere alla successiva abolizione del tributo. In ambito di relazioni internazionali, il Cdm ha approvato in via preliminare il Codice delle Relazioni internazionali, destinato a razionalizzare e riunire in un unico quadro la disciplina relativa alle attività della Farnesina. Tra le novità organizzative, è previsto dal 2029 un nuovo servizio alla cittadinanza dei residenti all’estero con gestione centralizzata delle domande dei cittadini residenti all’estero. Infine, è stato approvato il Disegno di legge per la ratifica degli accordi tra Italia e Algeria in materia di sicurezza e contrasto al terrorismo.

Il comunicato del Governo