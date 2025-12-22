circle x black
Consiglio europeo, le dichiarazioni del Premier

22 dicembre 2025 | 16.55
Redazione Adnkronos
“Mi ritengo soddisfatta di questo Consiglio europeo nel quale ho portato le posizioni alle quali ero vincolata dalla risoluzione parlamentare con particolare riferimento a due tematiche. Primo, garantire il necessario supporto all’Ucraina per i prossimi due anni con una soluzione sostenibile sul piano finanziario. Secondo, l’accordo del Mercosur sul quale si sta lavorando per spostare il summit previsto in modo da avere più tempo per dare le risposte che sono richieste dai nostri agricoltori e le salvaguardie che sono necessarie per tutelare i nostri prodotti. L’accordo, quindi si farà solo quando avremo tutte le garanzie che sono richieste”, ha detto Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo che si è svolto a Bruxelles. Un accenno, infine, alla questione degli asset russi: “La decisione è stata presa nei giorni scorsi quando abbiamo immobilizzato gli asset per garantire che non vengano restituiti e per permettere all’Unione europea di poterli utilizzare, sempre nel rispetto del diritto internazionale, a garanzia del prestito che dovrà fare per la ricostruzione in Ucraina”.

Il comunicato del Governo

