Conversazione telefonica Meloni-Trudeau, presidente di turno del G7

Giorgia Meloni ha voluto sentire telefonicamente Justin Trudeau, Primo Ministro canadese e Presidente di turno del G7, per porgere gli auguri di buon lavoro ed esprimere la speranza che possa essere assicurata la continuità dei risultati ottenuti durante il periodo di presidenza italiana, con specifico riferimento ai temi politici che riguardano l’Africa, il Mediterraneo e i fenomeni migratori irregolari. La telefonata è stata anche occasione per un confronto sulle più importanti questioni internazionali e sugli sviluppi della situazione in Ucraina. In questo ambito, la Premier ha ribadito che è prioritario per l’Italia, l’Europa e l’Alleanza Atlantica fare di tutto per fermare il conflitto e raggiungere una pace giusta e duratura.

