Conversazione telefonica tra Meloni e il Presidente egiziano Al-Sisi

Iniziative del Piano Mattei, dossier migratorio, situazione in Medioriente: questi i temi centrali del colloquio telefonico intercorso tra il Premier e il Presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi. Nello specifico, i due leader hanno affrontato i principali temi della collaborazione bilaterale tra Italia ed Egitto, a cominciare dagli interventi nei settori dell’istruzione, della formazione professionale, delle energie rinnovabili e dell’agricoltura sostenibile previsti dal Piano Mattei per l’Africa. Inoltre, è stato fatto il punto sulla collaborazione in ambito di immigrazione in linea con il memorandum d’intesa UE-Egitto. Non è mancato un momento di riflessione su Gaza e sulla necessità di proseguire con il comune impegno per la stabilizzazione e per la ricostruzione della regione in un quadro politico contrassegnato da una pace giusta e duratura.

